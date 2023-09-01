Семья медведей вышла на прогулку в российском заповеднике и попала на видео

В Кандалакшском природном заповеднике семья бурых медведей попала на видео во время прогулки. Ролик опубликован в сообществе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно медведицу и трех медвежат. Пока медведица неспешно идет по берегу, ее детеныши играют позади, но быстро догоняют мать. После этого они продолжают путь вчетвером, на этом запись заканчивается.

«Три медвежонка вместе с наставницей-мамой, покопавшись в песке на литорали, отправляются дальше — постигать науку жизни в лесу, на побережье Белого моря», — рассказали в заповеднике.