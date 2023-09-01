В Екатеринбурге после линейки родители устроили потасовку с охранником

В Екатеринбурге из-за проблемной организации Дня знаний в школе между родителями и охраной возник конфликт. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в школе на проспекте Академика Сахарова. Члены семьи остались ждать детей за турникетами. После мероприятия родители стали искать своих детей, из-за чего начались проблемы с организацией.

«Настоящая мясорубка была, первоклашек чуть не задавила толпа, родители теряли своих детей в школе, их не пускали. Была потасовка между родителем и охранником», — поделилась одна из мам.

В беседе со СМИ секретарь школы сообщила, что не знает, почему администрация отказалась пускать родителей и почему праздник организовали так плохо.