В Екатеринбурге после линейки родители устроили потасовку с охранником
В Екатеринбурге из-за проблемной организации Дня знаний в школе между родителями и охраной возник конфликт. Об этом сообщает Е1.
Инцидент произошел в школе на проспекте Академика Сахарова. Члены семьи остались ждать детей за турникетами. После мероприятия родители стали искать своих детей, из-за чего начались проблемы с организацией.
«Настоящая мясорубка была, первоклашек чуть не задавила толпа, родители теряли своих детей в школе, их не пускали. Была потасовка между родителем и охранником», — поделилась одна из мам.
В беседе со СМИ секретарь школы сообщила, что не знает, почему администрация отказалась пускать родителей и почему праздник организовали так плохо.
Ранее в Братске подростки устроили драку во время фан-встречи с блогером.
Газета.Ru: главные новости