Орнитологи займутся спасением прилетевшего на Байкал краснокнижного аиста

Орнитологи Иркутской области займутся спасением краснокнижного черного аиста, который недавно поселился на крупнейшем острове озера Байкал Ольхоне. Об этом сообщает «Российская газета».

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Несколько недель назад жители поселка Хужир, располагающегося на Ольхоне, сообщили, что на острове была замечена редкая птица. Специалисты изучили присланные им фотографии и видео и пришли к выводу, что молодой аист, вероятно, не успел окрепнуть и отбился от своей стаи во время перелета в Китай, Индию или Африку.

По мнению орнитологов, птица едва ли сможет пережить зиму, если ей не помогут люди. В связи с этим специалисты решили отловить аиста и на время холодов передать его в Иркутскую зоогалерею. В настоящее время запрос на проведение операции по спасению птицы уже направлен в Росприроднадзор, который должен санкционировать подобное вмешательство в судьбу аиста.