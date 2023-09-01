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Снова в школу: яркие фото с линеек

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Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний 
© РИА Новости
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Учащиеся кадетского класса на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний 
© РИА Новости
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Торжественная линейка, посвященная открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске 
© РИА Новости
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Первоклассник на торжественной линейке, проходящей в лицее №369 в Санкт-Петербурге в День знаний 
© РИА Новости

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Первоклассники во время линейки в День знаний в школе №2 Новосибирской области 
© ТАСС
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Первоклассники на линейке в День знаний в лицее №369 в Санкт-Петербурге 
© ТАСС
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Поднятие флага России на торжественной линейке, посвященной открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске 
© РИА Новости
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Ученики на торжественной линейке, проходящей в лицее №369 в Санкт-Петербурге в День знаний 
© РИА Новости
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Школьники на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в школе № 9 в Мариуполе 
© РИА Новости

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Первоклассница на торжественной линейке, проходящей в лицее №369 в Санкт-Петербурге в День знаний 
© РИА Новости
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Первоклассница и одиннадцатиклассник во время линейки в День знаний в школе №2 Новосибирской области 
© ТАСС
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Первоклассник во время линейки в День знаний в школе № 152 в Москве 
© ТАСС
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Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и приему обязательства нахимовца 
© ТАСС
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Отец с школьником во время Дня знаний в школе № 152 в Москве 
© ТАСС

    В России начался новый учебный год. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, по всей стране в первый класс пошли почти 2 млн детей.

    До 1930-х годов в России не существовало четкой даты начала учебного года. Во времена Российской империи гимназисты приступали к занятиям в начале или середине августа, в училищах - в середине сентября или уже в октябре. Самым коротким учебный год был в сельских школах, где дети могли учиться с декабря по май.

    Доступное образование было одним из лозунгов Советской власти. 14 августа 1930 года вышло постановление Центрального исполнительного комитета (ЦИК) ВКП(б) и Совета народных комиссаров (СНК) СССР "О всеобщем обязательном начальном обучении", которым было предписано, чтобы все дети в возрасте от восьми до десяти лет "были приняты в школу осенью". Позже к ним присоединились и студенты, чей учебный год также начинался в разное время. Таким образом, 1 сентября стал единым днем начала занятий.

    Сегодня в России в 40 тыс. школ обучаются более 18 млн школьников.

    Как начался учебный год в 2023 году – в галерее «Рамблера».

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