Сестры опознанного захватчика бесланской школы рассказали о нем

Сестры захватчика школы в Беслане, личность которого установили спустя 19 лет, рассказали о родственнике. Как сообщает газета «Известия», в 2003 году мужчина бросил семью и больше его никто не видел.

Напомним, что недавно следствию удалось установить личность преступника — до этого во всех материалах он указывался как «боевик №11», без имени. Им оказался Асланбек Парчиев. Опознать его удалось благодаря небольшому отпечатку пальца, который остался на территории бесланской школы.

Снимки боевика показали одной из двух сестер Парчиева — Марине. Она подтвердила его личность, однако с неуверенностью — женщина не помнила лица брата. В 2003 году он бросил родных и больше они его не видели.

«Мама говорила, что звонила, а мне, честно говоря, было всё равно. Раз он нас бросил, уехал, оставил двух старых родителей. Честно говоря, на него был зуб большой. Хотя всё для него делали, старались», — рассказала Парчиева.

Подтвердить родство между сестрами и братом позволил ДНК-тест. Женщины признались, что до этого момента не понимали, что могло произойти с Асланбеком, однако генетическое исследование поставило все на свои места.