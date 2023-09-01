Гармаш заявил об инфантилизации мужского поколения

Актер Сергей Гармаш заявил в беседе с «РИА Новости», что современное поколение мужчин несколько инфантилизировалось.

По мнению Гармаша, это связано с тем, что срок службы в армии сократили на год. Этим же он объясняет то, что женщин стало больше в кино.

«Это моя личная мысль, не берусь ее утверждать. Но обратите внимание, какое огромное количество женских имен появилось в позициях сценаристов, продюсеров, режиссеров и даже операторов», — отметил артист.

В 1977 году Гармаш работал в Херсонском театре кукол, позже его призвали в армию, где он проходил службу в стройбате. В 1980 году артист демобилизовался.

1 сентября 2023 года Гармашу исполнилось 65 лет. Актер окончил актерский факультет Школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького в 1984 году. После выпуска он начал работать в Московском театре «Современник».

Гармаш дебютировал в кино в 1984 году в картине «Отряд». В фильмографии артиста более 180 работ. Он снимался в таких проектах, как «Чебурашка», «Бригада», «Беспредел», «72 метра», «12», «Ленинград 46», «Метод», «Проект «Анна Николаевна», «Троцкий», «Движение вверх», «Притяжение», «Матильда».