Политолог оценила совершенствование системы образования в России

«Внимание сегодня к профессии педагога огромное. Причем не на словах, а на деле. Все учителя, думаю, прекрасно помнят свой уровень зарплат в прошлом, ведь им действительно есть с чем сравнить. Как и те условия, в которых они работали раньше: состояние образовательных учреждений, уровень оборудования. Я уже не говорю о сегодняшних возможностях для повышения своей квалификации и профессионального роста», — сказала Линдигрин.