Политолог оценила совершенствование системы образования в России

Политолог Линдигрин: Путин уделяет особое внимание системе образования
Президент России Владимир Путин ставит систему образования в приоритет, заявила исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.
«Систему образования президент ставит в приоритет. Это большая программа обновления школ. К концу этого года по ней будет приведено в порядок почти 3,5 тысячи школьных зданий. Из них большая часть - в сельской местности. Такая же работа разворачивается в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях», — отметила политолог.
По словам Линдигрин, Владимир Путин взял лучшее из советской системы образования.
«Отечественную систему образования всегда выгодно отличал вдумчивый и фундаментальный подход не только к обучению, но и к воспитанию детей и молодежи. И президент выступил с тем, что давно обсуждали родители: взять лучшее из советской системы образования и доработать в соответствии с реалиями и запросами. Это касается и воспитания детей в школе, где они проводят подчас большую часть своего времени», — сказала она.
Также политолог обратила внимание, что Путин восстановил престиж профессии педагога.
«Внимание сегодня к профессии педагога огромное. Причем не на словах, а на деле. Все учителя, думаю, прекрасно помнят свой уровень зарплат в прошлом, ведь им действительно есть с чем сравнить. Как и те условия, в которых они работали раньше: состояние образовательных учреждений, уровень оборудования. Я уже не говорю о сегодняшних возможностях для повышения своей квалификации и профессионального роста», — сказала Линдигрин.
Кроме того, политолог пожелала, чтобы учебный год в новых регионах прошел спокойно.
«Очень бы хотелось, чтобы этот учебный год прошел для ребят из новых регионов спокойно и плодотворно. И федеральная власть, и отдельные регионы-кураторы наших новых территорий сделали и делают для этого прямо сейчас все возможное: от ремонта зданий и восстановления инфраструктуры, до закупки современного оборудования и обеспечения школьников горячим питанием», — заключила Линдигрин.
Праздник 1 сентября как начало учебного года был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 г. С этого времени День знаний отмечается ежегодно как государственный праздник Российской Федерации. Также в этом году новые регионы впервые встретят 1 сентября в статусе субъектов РФ.