Плывущие на лодке на линейку российские школьники попали на видео

Несколько школьников в Уссурийсе Приморского края поплыли на линейку на лодке, так как улицы города оказались затоплены из-за проливных дождей. Дети попали на видео, которое в Telegram-канале опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

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На кадрах видно, как мальчик и девочка с букетами плывут в лодке, которую двигает мужчина. Часть территории двора оказалась затоплена после ливней.

«Вот сегодня у нас первое сентября. Детишки, школьники наши передвигаются на лодках. Вот такой праздник у наших ребят. Новоникольский проезд, 10», — рассказала женщина.