Стало известно о состоянии Курской АЭС после удара беспилотника по Курской области

Курская атомная электростанция, расположенная в Курчатове, продолжает работать в штатном режиме после удара украинского беспилотного летательного аппарата по городу утром 1 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

© Телеграм-канал «Курская АЭС»

Отмечается, что радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природного.

Губернатор Курской области Роман Старовойт утром 1 сентября сообщил, что два украинских беспилотника атаковали город Курчатов. В результате атаки в населенном пункте был поврежден один жилой дом и административное здание.

Утром 1 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли сразу несколько попыток атаковать дронами территорию России. Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородским районом в Белгородской области. Кроме того, средства ПВО ликвидировали украинский БПЛА в Люберецком районе Подмосковья.