Россияне назвали предметы, которые необходимо добавить в школьную программу

Взрослые граждане России считают, что в школе больше всего не хватает предметов, которые посвящены основам финансовой грамотности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «Деловая среда».

В опросе, который проводился в августе, приняли участие свыше 3,3 тысяч совершеннолетних россиян. 57% респондентов указали, что в школьную программу стоит добавить предмет «Основы финансовой грамотности». Половина участников опроса считают, что школьников стоит учить основам юридической грамотности. Уроки коммуникации и общения считают необходимыми 44% опрошенных.

Также россияне считают необходимыми в школьной программе основы медицинской грамотности (39%) и основы психологии (38%). 30% хотели бы видеть предмет, посвященный экологии и заботе об окружающей среде, а 28% — уроки об основах ведения бизнеса. Каждый пятый считает нужным ввести в обучение риторику и ораторское искусство.