Названа стоимость национализированной квартиры Зеленского в Крыму
Глава парламента Крыма Владимир Константинов оценил стоимость национализированной квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия в 200-300 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости.
СМИ писали, что квартиру площадью 129,8 квадратных метра семья Зеленского купила в 2013 году, ее стоимость оценивали в 160 тысяч долларов (12,8 миллиона рублей по курсу мая 2023 года). Квартира расположена в элитном жилом комплексе «Император» неподалеку от Ливадийского дворца. Крымские депутаты согласовали ее национализацию. Деньги от продажи квартиры направят на нужды спецоперации.
Константинов отметил, что стоимость национализированной квартиры Зеленского в районе 200-300 тысяч долларов.
«С его миллиардами на счету эта квартира не имеет для него ни малейшего значения», - уверен парламентарий.
Политик также отметил, что сейчас мало кто помнит Зеленского как профессионального артиста, который «смешил людей».
«Этот образ им полностью утрачен. Сравните хотя бы его фото в первый год президентства и сейчас — сразу станет понятно, во что он превратился. И что обратного пути у него нет. В том числе — и обратного пути в Ялту», - заметил Константинов.