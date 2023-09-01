Мишустин поздравил россиян с Днем знаний

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян в Днем знаний. Поздравительная телеграмма опубликовала на странице правительства в Telegram.

Мишустин отметил, что наступивший праздник важен для каждого, он наполнен «светлыми чувствами» и запоминается на многие годы.

Председатель правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника.

«И сегодня мне особенно приятно поздравить учителей и преподавателей. Такой самоотверженный труд заслуживает искреннего признания и огромного уважения», — приводит пресс-служба слова Мишустина.

Также премьер поздравил школьников с новым учебным годом, призвал их верить в себя и смело идти к своим намеченным целям, чтобы обеспечить достойное будущее России.