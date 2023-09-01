Во Внукове сняли ограничения на полеты

"В целях обеспечения безопасности с 05:37 часов часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла. В 06:57 разрешены вылеты воздушных судов. В 07:28 часов все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - отметили там.