В России найден способ блокировать номера мошенников

В Госдуме России хотят блокировать номера мошенников, сообщают «Известия».

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В закон «О связи» предлагается внести поправки, которые обяжут сотовых операторов не пропускать звонки с номеров, не прошедших верификацию в их базах данных и государственных системах. Как заявил вице-спикер Думы Борис Чернышов, предполагается, что исходящие звонки или сообщения от абонентов с кодом «+7» будут проходить только от зарегистрированных в базах номеров.

Звонки будут приниматься только с SIM-карт, которые прошли верификацию баз данных и имеют подтвержденные паспортные данные россиян. Ожидается, что это позволит населению избежать потенциально опасных звонков и сообщений. Как отметил парламентарий, новые нормы необходимы для защиты граждан, которых продолжают обманывать аферисты, несмотря на уже предпринятые властями меры и созданные системы контроля.