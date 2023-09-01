В России найден способ блокировать номера мошенников
В Госдуме России хотят блокировать номера мошенников, сообщают «Известия».
В закон «О связи» предлагается внести поправки, которые обяжут сотовых операторов не пропускать звонки с номеров, не прошедших верификацию в их базах данных и государственных системах. Как заявил вице-спикер Думы Борис Чернышов, предполагается, что исходящие звонки или сообщения от абонентов с кодом «+7» будут проходить только от зарегистрированных в базах номеров.
Звонки будут приниматься только с SIM-карт, которые прошли верификацию баз данных и имеют подтвержденные паспортные данные россиян. Ожидается, что это позволит населению избежать потенциально опасных звонков и сообщений. Как отметил парламентарий, новые нормы необходимы для защиты граждан, которых продолжают обманывать аферисты, несмотря на уже предпринятые властями меры и созданные системы контроля.
По информации Банка России, объем потерь граждан от телефонного мошенничества в прошлом году составил 14,2 млрд рублей. Максимальная единовременно похищенная сумма достигла пол миллиарда рублей. Во втором квартале текущего года количество операций без согласий клиентов превысило 279,5 тысяч — рост 28.