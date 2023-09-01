После атаки на аэропорт Пскова в дружину вступили до 200 человек

"Месяц назад на совещании с главами [муниципалитетов] я ставил задачу, чтобы в каждом муниципальном образовании был сформирован отряд из 50 человек. Знаю, что 11 отделений у нас уже создано. Порядка 800 человек уже подали свои заявления. Ну и что немаловажно, порядка 200 человек подали заявления после атаки беспилотников на наш аэропорт. Это говорит о том, что люди понимают ситуацию, готовы тратить свое личное время для того, чтобы принимать в соответствующих мероприятиях [участие] и помогать обеспечивать безопасность наших объектов", - сказал Ведерников.