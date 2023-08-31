Новые правила для водителей, НВП и единые учебники: что изменится в РФ с 1 сентября?

В России с 1 сентября произойдет ряд изменений. Среди них — запрет на эксплуатацию автомобиля с горящим индикатором ошибки в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS), начало эксперимента по введению исламского банкинга в четырех республиках и другие. Главные нововведения — в материале «Ленты.ру».

С 1 сентября ГИБДД начнет забирать на штрафстоянку автомобили с горящим индикатором ошибки ABS

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Инспекторы ГИБДД с 1 сентября получат право забирать автомобили россиян на штрафстоянку, если обнаружат в них горящий индикатор ошибки в работе антиблокировочной системы тормозов. При этом в ведомстве подчеркнули, что на машинах, изначально не оснащенных ABS (АБС) заводом-изготовителем, ее доустановка не требуется.

Запрещено ездить на шинах не по сезону, а также с регистраторами, мешающими обзору

Шипованные зимние шины летом (июнь, июль, август) и летние шины зимой (декабрь, январь, февраль) теперь находятся под запретом.

Помимо сигнала индикатора неисправности ABS, в обновленный перечень препятствующих эксплуатации неисправностей вошли подтекание рабочей жидкости гидроусилителя руля и самопроизвольный поворот руля при работающем двигателе. Также указано, что никакие дополнительные предметы на стеклах не должны ограничивать водителю обзор.

Правила оказания платной медицинской помощи изменятся

В России с 1 сентября изменятся правила оказания платной медицинской помощи. Правительство исключило из платных услуг экстренную скорую помощь, но внесло туда неотложную. Они отличаются тем, существует ли угроза жизни пациента: в первом случае она очевидна, а во втором явных признаков нет, хотя присутствует опасность для здоровья.

В России узаконили исламский банкинг

В Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане 1 сентября начинается двухлетний эксперимент по введению исламского банкинга — деятельности на финансовом рынке по нормам шариата.

В стране заработают новые уровни высшего образования

С 1 сентября в России введут новые уровни высшего образования. Пока в пилотном проекте примут участие шесть вузов, где вместо бакалавриата и специалитета уже с текущего учебного года будет базовое высшее образование, а вместо магистратуры — специализированное высшее образование.

Школьников начнут учить по единым государственным учебникам

В школах России с 1 сентября начнут действовать единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам, преподавание которых планируется вести по единым государственным учебникам. Одним из них станет новое пособие по истории для учащихся 11-х классов, которое Минпросвещения представило в августе.

Начальная военная подготовка и серебряные медали в школах

В российских школах с 1 сентября введут начальную военную подготовку, вернут серебряные медали, а также будут в обязательном порядке привлекать учеников к общественно полезной трудовой деятельности.

Студентов-целевиков заставят отчитываться об успеваемости

С 1 сентября студентам-целевикам придется отчитываться за свои оценки перед организацией, направившей их на обучение. По соглашению сторон — студента, вуза и заказчика образования — в договоре о целевом обучении могут устанавливаться требования к успеваемости.

Школьные автобусы смогут ездить бесплатно по платным трассам

С 1 сентября школьные автобусы освободят от необходимости оплачивать проезд по платным автодорогам. Данная льгота также распространяется на автобусы, которые перевозят организованные группы детей.

Родители детей-инвалидов получат право на дополнительный отпуск

Родители детей-инвалидов смогут раз в год использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд. Ранее им полагалось по четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Однако накапливать их было нельзя, а если выходные не использовали, в следующем месяце они сгорали.

Изменения для водителей такси

Водителей с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие правонарушения, а также злостных неплательщиков штрафов лишат права управлять такси. Кроме того, таксистов запретили нагружать работой, если выполнение очередного заказа приведет к превышению норм рабочего времени.

Россиянам придется согласовывать смену цвета рам, установку кондиционеров и решеток на окнах

По новым правилам согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, с 1 сентября нужно получать одобрение органов местного самоуправления при изменении цвета оконных рам, установке решеток на окнах и кондиционеров на фасадах зданий — всего того, что может изменить облик объекта. Данные требования не распространяются на Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

В России появится реестр производителей пива и сидра