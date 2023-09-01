"Большие гастроли" российских театров пройдут в сентябре в четырех странах

В сентябре российские театры отправятся на "Большие гастроли" - их ждут сразу в четырех странах: Абхазии, Беларуси, Туркменистане и Узбекистане. Для зарубежной публики артисты подготовили особенную программу, состоящую из лучших постановок.

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Откроет "Большие гастроли" Театр кукол им. Образцова - столичная труппа будет гостить в Узбекистане с 3 по 10 сентября, где покажет спектакли "Али-Баба и 40 разбойников", "Солнечный луч", а также знаменитый "Необыкновенный концерт" и постановки "Турандот", "Старый сеньор и…". Зрителей ждут на двух площадках: во Дворце искусств "Туркистон" и на сцене Узбекского национального театра кукол.

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В Абхазию приедет Санкт-Петербургский театр "Мастерская". В Государственном русском театре драмы им. Искандера с 6 по 10 сентября труппа под руководством Григория Козлова представит пять спектаклей - "Ромео и Джульетта", "Жены", "Варшавская мелодия", "Винни-Пух и все-все-все" и "Волшебник Изумрудного города".

А вот белорусского зрителя порадуют сразу три российских коллектива: театр-фестиваль "Балтийский дом", Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Сапаева и Ростовский государственный музыкальный театр. Петербургский театр сыграет 8 сентября "Сцены из мертвого дома" на сцене Брестского театра кукол, артисты из Йошкар-Олы привезут свои лучшие балетные постановки - "Золушку" Прокофьева и "Русского Гамлета" на музыку Бетховена и Малера (Большой театр Беларуси, 12 и 13 сентября). Ростовская труппа 22 и 23 сентября выступит с оперой Пуччини "Турандот" и балетом Хачатуряна "Спартак".

К гастролям в Туркменистане готовится Малый театр.

Прославленный коллектив под руководством Юрия Соломина покажет спектакли по классике отечественной драматургии - "Вишневый сад" и "Женитьбу". Артисты будут играть в Главном академическом драматическом театре Туркменистана имени Сапармурата Туркменбаши Великого, с 18 по 22 сентября.

Напомним, федеральные программы "Большие гастроли" и "Мы - Россия" составляют Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры, который призван воссоздать единую гастрольную систему страны. В ведомстве подчеркивают, что план "расширяет рамки взаимодействия творческих коллективов страны, способствует формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья".

Ольга Любимова, министр культуры РФ: