В ЦБ рассказали о схемах мошенничества с «Пушкинскими картами»

В преддверии 1 сентября Банк России рассказал о популярных сейчас у мошенников схемах по обману школьников и их родителей. В частности, злоумышленники предлагают обналичить «Пушкинскую карту», передает «РИА Новости».

В ЦБ отметили, что в топ мошеннических схем входят разного рода предложения легкого заработка в популярных мессенджерах.

«Здесь можно встретить ботов, которые предлагают, например, обналичить деньги с "Пушкинской карты", что невозможно сделать законными способами, а также встретить множество предложений заработать на псевдоинвестициях», — добавили там.

При этом в конечном итоге такие проекты после сбора средств просто закрываются. Однако бывает, что школьникам предлагают за процент стать посредником или курьером при передаче денег, которые были заработаны нелегальным путем и может грозить им уголовной ответственностью, предупредили в ЦБ.