В ЦБ рассказали о схемах мошенничества с «Пушкинскими картами»
В преддверии 1 сентября Банк России рассказал о популярных сейчас у мошенников схемах по обману школьников и их родителей. В частности, злоумышленники предлагают обналичить «Пушкинскую карту», передает «РИА Новости».
В ЦБ отметили, что в топ мошеннических схем входят разного рода предложения легкого заработка в популярных мессенджерах.
«Здесь можно встретить ботов, которые предлагают, например, обналичить деньги с "Пушкинской карты", что невозможно сделать законными способами, а также встретить множество предложений заработать на псевдоинвестициях», — добавили там.
При этом в конечном итоге такие проекты после сбора средств просто закрываются. Однако бывает, что школьникам предлагают за процент стать посредником или курьером при передаче денег, которые были заработаны нелегальным путем и может грозить им уголовной ответственностью, предупредили в ЦБ.
Еще одна схема мошенников заключается в подделывании страниц сайтов или маркетплейсов в интернете. Доверчивых людей на такие порталы заманивают скидками и более низкими ценами на товары. Также злоумышленники любят «обитать» в открытых родительских чатах и группах, в которых они могут присылать ссылки на псевдоопросы, конкурсы, сбор денег или какие-то акции. С их помощью мошенники могут воровать деньги со счетов и собирать данные пользователя. Последние дальше могут использоваться при взломе аккаунтов.