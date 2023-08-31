"Начиная с мая нынешнего года фиксируется температура, превышающая норму на поверхности океана на 0,5 градуса, 0,8 градуса. Это уже начало Эль-Ниньо, которое будет продолжаться, по оценкам, вся будущая зима окажется под влиянием Эль-Ниньо. Это значит, что будет мощный поток от океанов, в сочетании с антропогенным фактором, <...> дополнительное тепло от Эль-Ниньо приведет к тому, что в течение второй половины нынешнего года температура будет повышаться <...> очень значительно", - сказал он.