В нижегородской школе объяснили выдачу камуфляжа первоклассникам

Выданный нижегородским первоклассникам камуфляж, сообщения о котором появились в СМИ и соцсетях, предназначен для внешкольных занятий, а не для праздничной линейки 1 сентября. Об этом рассказали в руководстве школы №172, пишет РИА Новости.

Ранее издание «В городе N» опубликовало информацию о том, что в одной из нижегородских школ будущим первоклассникам выдали камуфляж для торжественной линейки 1 сентября. Это вызвало возмущение у родителей, которые отметили, что военную форму, да еще и «на сто размеров больше», их дети на линейку не наденут. На фото, иллюстрирующем статью, видно, что костюм ребенку действительно очень большой.

В школе отметили, что форма не предназначалась для линейки 1 сентября, а «брюки и куртка были выданы с целью выверки соответствия размерных рядов».

«Выданные детям костюмы, указанные на фотографиях в соцсетях, предназначены для внеклассных занятий в соответствии с выбранным школой профилем (в 2023-2024 учебном году в школе планируется открытие кадетских классов)», - пояснило руководство учебного заведения.

В администрации школы №172 заверили, что торжественная линейка 1 сентября будет традиционной, «как и во всех других городских общеобразовательных организациях».

«Ученики будут одеты в школьную форму, утвержденную уставом учебного заведения (мальчики – белая рубашка, черные брюки, черные ботинки, девочки – белые банты, белая блузка, темно-синий сарафан, туфли)», - пояснили в школе.