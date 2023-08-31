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Вильфанд рассказал, где в России прогнозируется бабье лето

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил на пресс-конференции в четверг, что периоды бабьего лета ожидаются на всей территории европейской части России, передает «Интерфакс».

Вильфанд рассказал, где в России прогнозируется бабье лето
© globallookpress.com

Он также отметил, что бабье лето является периодом теплой, ясной погоды после «ненастья».

«Нужно сначала ощутить дискомфорт, нужно померзнуть, поежиться (...) Будут и периоды ненастья, и будут периоды бабьего лета на всей территории европейской России», - подчеркнул Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что первые заморозки зафиксированы в ночь с 23 – 24 августа в городе Шарья Костромской области.

До этого Роман Вильфанд предупредил, что заморозки прогнозируются в ближайшее время на европейской территории России и на Урале.

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