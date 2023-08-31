Вильфанд рассказал, где в России прогнозируется бабье лето

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил на пресс-конференции в четверг, что периоды бабьего лета ожидаются на всей территории европейской части России, передает «Интерфакс».

Он также отметил, что бабье лето является периодом теплой, ясной погоды после «ненастья».

«Нужно сначала ощутить дискомфорт, нужно померзнуть, поежиться (...) Будут и периоды ненастья, и будут периоды бабьего лета на всей территории европейской России», - подчеркнул Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что первые заморозки зафиксированы в ночь с 23 – 24 августа в городе Шарья Костромской области.