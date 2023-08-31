Вильфанд: текущий пожароопасный сезон в России тяжелее, чем в 2022 году

"На территории нашей страны пожары, конечно, были. <...> Их количество увеличилось во второй половине июля и в августе. В общем, этот пожароопасный сезон по количеству очагов пожаров и по пройденной площади был несколько тяжелее, чем в прошлом году, но все-таки ничего такого особенного. В предшествующем 2021 году это был гораздо более опасный сезон", - сказал он на пресс-конференции.