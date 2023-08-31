В России запретят сжигать солому

«На проблему выбросов от сжигания неоднократно обращали внимание жители ряда субъектов и общественные организации. В то же время сельхозпроизводителям необходимы технологические решения для альтернативного способа утилизации — без сжигания», — рассказали в аппарате вице-премьера.

Минобрнауки, Минсельхозу и Федеральному научному центру риса поручено завершить разработку и апробацию других технологий утилизации без сжигания. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг должны предложить меры поддержки аграриев на приобретение техники для механического измельчения и заделки рисовой соломы в почву. Благодаря этому удастся отказаться от сжигания соломы в пользу наиболее оптимальных способов утилизации.