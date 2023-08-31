С командиром ЧВК «Вагнер» Уткиным попрощались в Подмосковье

В Подмосковных Мытищах попрощались с командиром частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрием Уткиным. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, прощание состоялось на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». В церемонии принимал участие военный оркестр.

После прощания с участием близких родственников Уткина, на мемориал были допущены бойцы ЧВК.

Дмитрий Уткин был одним из пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области 23 августа.

Командуя «Вагнером», Уткин принимал участие в боевых действиях на территориях ДНР и ЛНР. В 2015 году ЧВК «Вагнер» участвовала в штурме Пальмиры и Дейр-эз-Зора в Сирии. В 2022 году ЧВК «Вагнер» и Дмитрий Уткин приступили к выполнению задач в рамках спецоперации на Украине.