Россиянам разъяснили суть изменения правил отпуска рецептурных препаратов

«Всё будет продаваться в том же объёме и тем же способом, что и раньше. Нововведение в первую очередь позволит пресечь работу аптек, которые продавали наркотические и сильнодействующие вещества без рецептов и нелегально. Такие лекарства подлежат предметно-количественному учёту, на них требуется рецепт по особой форме с серией и номером. Именно в этом случае придётся вводить серию и номер рецепта в систему», — пояснили в организации.