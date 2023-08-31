Россиянам разъяснили суть изменения правил отпуска рецептурных препаратов
В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак») напомнили в беседе с RT, что 1 сентября вступают в силу изменения правил отпуска рецептурных препаратов. В связи с этим эксперты объяснили, каких лекарств касаются эти нововведения.
Как отметили специалисты, они позволят сократить количество правонарушений, связанных с реализацией сильнодействующих лекарственных препаратов, помогут улучшить учёт выписанных льготных рецептов и дадут возможность добросовестным аптечным организациям проверять подлинность рецептов на подлежащие предметно-количественному учёту препараты.
За последние несколько недель в СМИ и социальных сетях появились неверные трактовки нововведений, которые могли ввести в заблуждение их читателя, пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что при отпуске лекарств по рецепту аптека будет предоставлять в государственную систему маркировки «Честный знак» реквизиты рецепта на препарат — дату, номер и серию.
«Это касается психотропных веществ списка III, сильнодействующих и ядовитых веществ. Аптеки будут фиксировать в системе маркировки три реквизита в рецепте — серию, номер и дату. Это необходимо для контроля за продажей сильнодействующих препаратов», — пояснили эксперты.
Кроме того, это относится к лекарственным препаратам, отпускаемым дистанционным способом по рецептам.
«Это необходимо для обеспечения безопасности людей, которые покупают лекарства дистанционно, чтобы гарантировать получение качественных и безопасных препаратов из надёжных аптек», — добавили в Центре развития перспективных технологий.
Также нововведение затрагивает ситуации, когда государство компенсирует покупателю полную или частичную стоимость лекарства.
Это необходимо для того, чтобы избежать мошеннических схем с льготными лекарствами, приобретаемыми за счёт бюджета, добавили в пресс-службе.
«Нововведения коснутся всего нескольких процентов из всего объёма рецептурных продаж. Для остальных рецептурных и тем более безрецептурных препаратов ничего не изменится», — отметили там.
Как подчеркнули специалисты, изменения никак не повлияют и не усложнят торговлю лекарствами.
«Всё будет продаваться в том же объёме и тем же способом, что и раньше. Нововведение в первую очередь позволит пресечь работу аптек, которые продавали наркотические и сильнодействующие вещества без рецептов и нелегально. Такие лекарства подлежат предметно-количественному учёту, на них требуется рецепт по особой форме с серией и номером. Именно в этом случае придётся вводить серию и номер рецепта в систему», — пояснили в организации.
Норма распространяется и на льготные рецепты, отпускаемые с компенсацией человеку цены государством для более строго учёта, добавили эксперты.
«Система маркировки получит данные о рецепте автоматически из чека. Аптеки и интеграторы к данному нововведению полностью готовы», — заключили в центре.
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