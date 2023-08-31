Россельхознадзор не нашел следов радиации в рыбе, добытой у АЭС "Фукусима-1"

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора не выявили в пробах рыбы следов радиации после сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

"Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора усилен радиологический контроль за рыбной продукцией, добытой вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" в августе проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов Российской Федерации. Положительных выявлений не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, речь идет как о пробах, взятых до начала сброса воды с АЭС, так и после этого. Мониторинг проводится в оперативном порядке, в том числе для свежей рыбы.

В сообщении приморского управления ведомства отмечается, что мониторинг радиологической безопасности рыбной продукции проводится ежемесячно на постоянной основе. Однако в последнее время он был усилен в связи с размещенной новостью о возможном сбросе Японией слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". В частности, в августе было проведено 1 272 исследования рыбной продукции на основные радиологические показатели. Также в августе были проведены исследования рыбной продукции из Мурманской и Магаданской областей, Хабаровского края и китайской провинции Шаньдун.

Так, специалистами исследуется полный ассортимент рыбной продукции - вся "белорыбица" - треска, камбала, минтай, палтус, а также лососевые породы рыб, фарш, консервы, краб, моллюски и другие виды рыбной продукции. Ведомство подчеркнуло, что был усилен радиологический контроль водных биологических ресурсов, выловленных в территориальных водах РФ, в зонах непосредственной близости с местом сброса.

"Это касается всей зоны ответственности Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, в которую входят Приморье, Сахалинская область, Камчатка и Чукотка", - отмечается в сообщении ведомства.

Сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

Ранее энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1".