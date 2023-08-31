МВД изменило для россиян условия поступления на службу

Для россиян упростили условия поступления на службу в органы внутренних дел. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает «МВД-Медиа».

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Если раньше на службу в структуры МВД можно было поступить в возрасте до 35 или 40 лет в зависимости от должности, то теперь — до 50-55 лет.

При этом благодаря личному поручительству теперь нельзя будет вступать в ряды органов внутренних дел.

Для тех граждан, которые ранее проходили службу на должностях с присвоением специальных и воинских званий и хотят поступить на службу в органы МВД для выполнения специальных задач, предусмотрена возможность заключения контрактов на период до года без испытательного срока.