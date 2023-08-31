Российский кабмин не поддержал идею о разовых выплатах молодоженам

Правительство РФ не поддержало законопроект о разовой выплате в размере 10 тысяч рублей молодоженам, впервые вступающим в брак в возрасте до 35 лет, сообщает ТАСС. Там отметили, что принятие федерального закона потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, а источники и порядок исполнения новых расходных обязательств законопроектом не определены.

Также в комиссии правительства по законопроектной деятельности напомнили, что в России уже действуют государственные программы по поддержке семьи. Это «Семейная ипотека» со сниженной процентной ставкой, проект «Молодая семья» с субсидированием на приобретение жилья молодым семьям, а также программа материнского капитала.

Ранее в России предложили субсидировать аренду жилья о 30% семейным парам, проживающим в официальном браке более трех лет. Такую инициативу в правительство направили крупные риелторские компании. Предполагается, что компенсировать жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога либо изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья.