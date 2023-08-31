Россиянам рассказали о возможности отказаться от сдачи биометрии в ЕБС

Для россиян предусмотрена возможность отказа от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября – конкретные сроки для отказа от их хранения и использования отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Закон, который предполагает, что биометрические персональные данные будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы (ЕБС), начал действовать с 1 июня.

Банкам и другим организациям, хранящим биометрию, необходимо направить эти данные до 30 сентября 2023 года. Они должны за 30 дней проинформировать клиентов о передаче их биометрических данных в ЕБС.

По словам заместителя директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игоря Позднякова, россияне в любой момент могут отказаться от сбора и хранения данных, а также оформить запрет на хранение биометрии. Для этого, как уточнил он, требуется обращение в МФЦ.

Если данные были собраны, то согласия на их размещение в единой биометрической системе не запросят, но остается возможность отозвать разрешение использовать биометрические данные, пояснил он.

«Для этого нужно направить оператору единой биометрической системы требование о блокировании, об удалении, уничтожении биометрических персональных данных и (или) векторов единой биометрической системы», - подчеркнул Поздняков.