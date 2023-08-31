Минпросвещения передало во все школы учебник истории с разделом про СВО

Обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию на Украине поставлен во все российские школы. Об этом в четверг, 31 августа, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— Важно то, что все учащиеся 11-х классов будут обеспечены учебником истории, новым государственным учебником. Мы успели к сроку напечатать и довести до каждой школы, — сказал он в интервью журналистке Наиле Аскер-заде в программе Вести на канале «Россия-1».

26 августа в ЕГЭ включили задание, которое связано со специальной военной операцией. Новое задание появится уже в экзамене по истории в 2024 году, где выпускнику будет необходимо установить соответствие между событиями СВО и их участниками.

Совсем скоро начнется новый учебный год. Вместе с ним в силу вступит целый ряд нововведений, которые в том числе затронут образовательный процесс. Что изменится в жизни школьников с 1 сентября — в материале «Вечерней Москвы».