Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты

Работа Внуково временно ограничена, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 05:21 [мск] часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", - отметили в пресс-службе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воскресенского района Московской области. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.