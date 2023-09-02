Вильфанд рассказал о погоде на Дальнем Востоке

"На Дальнем Востоке дожди утихают, уже более спокойная ситуация. Там еще долго будет регион приходить в себя, тем более дожди, которые уже выпали в горах и предгорьях, обусловят прибывание воды еще в субботу. То есть дождя уже нет, но вода будет прибывать, потому что с гор спускается", - сказал он.