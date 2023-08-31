Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС будут восстанавливать

Врио губернатора Херсонской области, Владимир Сальдо, сообщил, что Россия планирует восстановить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), и в настоящее время уже проводятся работы над проектированием, передает РИА Новости. Сальдо заявил, что несмотря на возможное значительное финансовое вложение в проект восстановления Каховской ГЭС, это экономически обоснованный проект, который будет окупаться.

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По его словам, здесь ключевым фактором является не только наличие средств, но и желание и целесообразность. Он также отметил, что намерения восстановить ГЭС уже существуют, и планы на этот счет уже находятся в процессе разработки. Также власти Крыма заявили, что Северо-Крымский канал продолжит работу.