В российских школах могут появиться фандоматы — аппараты для раздельного сбора тары из стекла, алюминия и пластика, сообщает ТАСС. С инициативой их установки в Минпросвещения обратился Российский экологический оператор (РЭО).

Фандомат — это <...> инструмент для экологического просвещения, который может способствовать формированию экологически ответственного поведения со школьной скамьи. РЭО предлагает Минпросвещения России в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны, — цитирует агентство письмо на имя главы ведомства Сергея Кравцова.

В РЭО предлагают поощрять школьников за сдачу тары в фандоматы бонусами, баллами или скидками на транспортную карту, услуги связи, в магазины или кафе сетей-партнеров. При желании учащиеся могут отказаться от бонусов в пользу различных благотворительных проектов.

В письме отмечается, что в некоторых российских регионах в школах уже установлены фандоматы. В частности, такие аппараты присутствуют в ряде образовательных учреждений Москвы, Подмосковья, Татарстана и Башкирии.