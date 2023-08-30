Режиссер «Ленкома»: отмена гастролей в Израиле связана с угрозами

Режиссер «Ленкома» Александр Лазарев рассказал в интервью «Комсомольской правде» о ситуации с отменой в Израиле спектакля по пьесе Григория Горина «Поминальная молитва». Он отметил, что решение было обусловлено угрозами со стороны украинской диаспоры.

Показы «Молитвы» были запланированы на конец октября 2023 года. Они должны были пройти на сцене старейшего израильского театра «Габима».

Сообщения о постановке вызвали негодование у бывшего артиста МХТ Анатолия Белого. Он раскрутил скандал в соцсетях, призвал к протесту против гастролей московских коллег.

В результате в соцсетях началась «истерия, захватившая неконтролируемую группу «украинских патриотов» Израиля», пояснили в пресс-службе «Ленкома».

Лазарев заметил, что чрезмерно активная «группа очень неразумных людей» угрожала российским артистам, оскорбляла их, даже не зная, о чем спектакль. Он пояснил, что в пьесе идет речь о мире, добрососедстве и любви.

По его словам, труппа была поставлена перед трудным выбором. С одной стороны, артисты желали поехать и сыграть спектакль. С другой стороны, добавил он, не хотелось пачкать «Молитву» о людскую злобу.