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Александр Лазарев: отмена гастролей «Ленкома» в Израиле связана с угрозами

Режиссер «Ленкома» Александр Лазарев рассказал в интервью «Комсомольской правде» о ситуации с отменой в Израиле спектакля по пьесе Григория Горина «Поминальная молитва». Он отметил, что решение было обусловлено угрозами со стороны украинской диаспоры.

Режиссер «Ленкома»: отмена гастролей в Израиле связана с угрозами
© РИА Новости

Показы «Молитвы» были запланированы на конец октября 2023 года. Они должны были пройти на сцене старейшего израильского театра «Габима».

Сообщения о постановке вызвали негодование у бывшего артиста МХТ Анатолия Белого. Он раскрутил скандал в соцсетях, призвал к протесту против гастролей московских коллег.

В результате в соцсетях началась «истерия, захватившая неконтролируемую группу «украинских патриотов» Израиля», пояснили в пресс-службе «Ленкома».

Лазарев заметил, что чрезмерно активная «группа очень неразумных людей» угрожала российским артистам, оскорбляла их, даже не зная, о чем спектакль. Он пояснил, что в пьесе идет речь о мире, добрососедстве и любви.

По его словам, труппа была поставлена перед трудным выбором. С одной стороны, артисты желали поехать и сыграть спектакль. С другой стороны, добавил он, не хотелось пачкать «Молитву» о людскую злобу.

Режиссер резюмировал, что очень расстроен из-за сложившейся ситуации.

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