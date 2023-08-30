Дроздов рассказал о прошедшей операции

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал о прошедшей операции. По его словам, ее делали без наркоза.

«Мне ее делали без наркоза: я все чувствовал. Перед вмешательством не переживал», — сказал Дроздов.

Он отметил, что сам отказался от общего наркоза, поскольку в его возрасте он может быть опасен и привести к летальному исходу. Вместо него ему сделали укол обезболивающего и еще шесть уколов прямо в кишку. Всего, по словам телеведущего, операция длилась 15 минут.

«Чувствую себя уже хорошо. Сегодня утром у меня взяли кровь. Сейчас ее проверят. Врачи сказали, что, если в анализах что-нибудь появится, оставят меня в больнице еще на несколько дней», — добавил Дроздов.

Он подчеркнул, что доволен работой и отношением врачей к себе и выполняет все их рекомендации, в том числе строгий режим питания и приема воды.