Тысячи граждан России скачали приложение для отслеживания беспилотников

Более 26 000 пользователей скачали приложение «Радар», которое позволяет жителям отправлять силовикам информацию о подозрительных БПЛА, за первые две недели после его запуска. Об этом рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

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«Приложение „Радар“ было скачано 26 480 пользователями за первые две недели после запуска», — передает слова Кузнецова РАПСИ.

Он подчеркнул, что данное приложение создано для того, чтобы граждане могли оперативно сообщать о подозрительных беспилотниках силовым структурам. Кузнецов также отметил, что благодаря информации, полученной от пользователей приложения, два беспилотника были сбиты над территорией Брянской области.