В МГУ назвали число поступивших в университет участников СВО и их детей
В этом году МГУ принял 115 абитуриентов из числа участников специальной военной операции (СВО) и их детей. Об этом рассказал на пресс-конференции в Виктор Садовничий.
Помимо этого, «еще сотню, а то и несколько» перевели из других российских вузов, отметил он.
В частности, речь идет о вузах, расположенных в новых российских регионах.
«Мы их тоже переводим, несмотря на отсутствие мест», — отметил Садовничий.
Ранее участникам спецоперации и их детям дали право переходить на бесплатное обучение в вузах и колледжах. Соответствующий приказ Минобрнауки начнет действовать 1 сентября этого года.
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