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В МГУ назвали число поступивших в университет участников СВО и их детей

В этом году МГУ принял 115 абитуриентов из числа участников специальной военной операции (СВО) и их детей. Об этом рассказал на пресс-конференции в Виктор Садовничий.

В МГУ назвали число поступивших в университет участников СВО и их детей
©  Екатерина Якель / «Лента.ру»

Помимо этого, «еще сотню, а то и несколько» перевели из других российских вузов, отметил он.

В частности, речь идет о вузах, расположенных в новых российских регионах.

«Мы их тоже переводим, несмотря на отсутствие мест», — отметил Садовничий.

Ранее участникам спецоперации и их детям дали право переходить на бесплатное обучение в вузах и колледжах. Соответствующий приказ Минобрнауки начнет действовать 1 сентября этого года.

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