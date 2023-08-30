Эксперт оценил перспективы «безалкогольных туров» в Турцию

Основной сегмент потребителей отдыха в Турции - это семьи с детьми. Им нужны и и напитки, и еда - здесь дело не только непосредственно в алкоголе. Но родителям по вечерам на отдыхе нужно максимально расслабляться. И в Турции уже давно есть отели, которые предлагают клиентам ранние завтраки, завтраки и ужины, полный пансион или же систему "все включено" без алкоголя. Но это менее одного процента от всех отелей. Большинство турецких отелей - это гостиницы премиального уровня. Они в основном расположены в районе Бодрума и Даламана. Это пятизвездочные фешенебельные отели. Поэтому если сейчас объявить россиянам, что все отели Турции перейдут на системы "все включено" с алкоголем и без него, то это станет серьезным ударом по соответствующему сегменту. Россияне просто начнут выбирать другие направления, такие как Тунис и Египет, где действует эта система.

Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму