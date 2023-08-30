Эксперт оценил перспективы «безалкогольных туров» в Турцию
Эксперт по туризму Николай Мельник в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о том, что российские турфирмы стали продвигать путевки в Турцию по тарифу "все включено", но без алкоголя. По словам специалиста, в Турции немного отелей с соответсвующей системой, а ждать ее массового внедрения на курортах страны не стоит.
Основной сегмент потребителей отдыха в Турции - это семьи с детьми. Им нужны и и напитки, и еда - здесь дело не только непосредственно в алкоголе. Но родителям по вечерам на отдыхе нужно максимально расслабляться. И в Турции уже давно есть отели, которые предлагают клиентам ранние завтраки, завтраки и ужины, полный пансион или же систему "все включено" без алкоголя. Но это менее одного процента от всех отелей. Большинство турецких отелей - это гостиницы премиального уровня. Они в основном расположены в районе Бодрума и Даламана. Это пятизвездочные фешенебельные отели. Поэтому если сейчас объявить россиянам, что все отели Турции перейдут на системы "все включено" с алкоголем и без него, то это станет серьезным ударом по соответствующему сегменту. Россияне просто начнут выбирать другие направления, такие как Тунис и Египет, где действует эта система.Николай МельникЭксперт по внутреннему и выездному туризму
Несколько лет назад на турецких курортах пытались полностью отказаться от тарифа "все включено", напомнил специалист.
"Однако тогда опросы фокус-групп очень ярко продемонстрировали, что спрос на отдых в отелях Турции среди россиян в этом случае резко упадет", — подчеркнул Мельник.
Эксперт предположил, что системы "все включено" с алкоголем и без алкоголя продолжат действовать лишь в тех турецких отелях, где они уже были опробованы, а основная часть гостиниц продолжит работать по прежним стандартам.
Ранее отдохнувшая в отеле с системой "все включено" в турецкой Анталье российская туристка пожаловалась на невкусную еду, назвав блюда в ресторане гостиницы "отвратительными".