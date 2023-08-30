В России скупают книги о Гарри Поттере

Есть вероятность, что в России закончится книги про Гарри Поттера из-за резкого роста спроса на них в связи с прекращением переиздания серии. Об этом сообщают «Ведомости».

За первое полугодие 2023 года «Гарри Поттер» вошел в топ-5 бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга.

Полный комплект из 7 книг находится на втором месте в этом списке. Его суммарные продажи составили 38,5 млн рублей.

На пятой строчке рейтинга - «Гарри Поттер и философский камень». Продажи книги составили 18,3 млн рублей.

Издание подчеркивает, что в настоящее время распродается оставшийся тираж.

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг ранее приняла решение о приостановке сотрудничества с издательством «Махаон». Именно этой компании принадлежат права на издание книг. Решение принято в связи с ситуацией на Украине.