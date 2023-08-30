Компания «Колибри-тур», которая незаконно отправила детей в турецкий Кемер и получила штраф на 5 млн рублей, продолжает предлагать путевки в зимний детский лагерь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Организация предлагает договор от лица ИП Маркина Н.В, который предполагает оказание туроператорских услуг: подбор и покупка авиабилетов, бронирование отеля, организация развлекательной и экскурсионных программ. При этом сведений о туроператоре-партнере нет, а предприниматель в реестре туроператоров не значится.

Корреспондентка «Вестника АТОР» пообщалась с организацией от лица туриста — ей пообещали, что поездка состоится. При этом в официальном запросе компания опровергает продажу туров.

Напомним, что в начале августа следователи возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после выселения российских детей из отеля в Турции из-за неоплаты услуг компанией. По данным следствия, с 19 июня по 5 августа сотрудники «Колибри-тур» и ИП Маркина Н.В. заключили с родителями 90 детей договоры на организацию детского отдыха в Турции.

Во время поездки дети столкнулись с низким качеством сервиса и неудовлетворительными условиями размещения. После выселения их вернули домой за счет средств родителей при поддержке генерального консульства РФ в Турции.