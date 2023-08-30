Роскомнадзору предложили дать доступ к данным российских абонентов

Минцифры подготовило проект постановления правительства, обязывающий всех операторов связи передавать Роскомнадзору (РКН) имена своих абонентов. Об этом сообщает «Коммерсант».

В Минцифры предложили передавать данные об абонентах в РКН в формате хэш-кода, содержащего сведения о ФИО.

Если инициатива будет одобрена, операторов также обяжут передавать Роскомнадзору информацию о дате заключения и расторжения договора с абонентами.

Кроме того, операторы должны будут направлять РКН список абонентских номеров коммерческих компаний и индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры на оказание услуг связи.

Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Аналогичный проект постановления Минцифры представило в марте 2021 года. Документ предполагал, что операторы будут сообщать РКН имя абонента, реквизиты его удостоверения личности, сведения об абонентских номерах, о дате и времени оказания услуг, о фактах передачи голосовой информации, текстовых и мультимедийных сообщений, а также о видах совершаемых соединений.

Доступ к этой информации пока есть только у самих телеком-компаний и правоохранителей.

В Минцифры объяснили необходимость этой меры борьбой с рынком серых корпоративных сим-карт, которые оформляются на юрлиц, а затем продаются или раздаются бесплатно в ТЦ или на улицах.