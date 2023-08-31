Россиянам рассказали о новых правилах торговли спиртным с сентября

С 1 сентября бары и рестораны обяжут наравне с магазинами передавать информацию о розничной продаже алкоголя в ЕГАИС. Это выведет оборот спиртного из тени, заявила юрист Наталья Свечникова, пишет агентство «Прайм».

© Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Нововведения, в частности, коснутся продаж крепкого алкоголя. Данные об объемах розничной продажи будут внесены в Единую государственную автоматизированную информационную систему. Рестораны должны будут предоставить информацию обо всех продажах крепкого спиртного.

Для упрощения передачи данных при продаже будут использоваться специальные QR-коды, уточнила юрист. При этом за непредоставление информации устанавливается административная ответственность — и об этом должны помнить магазины и рестораны, подчеркнула Свечникова. Если реализацией спиртного занимается организация, то штраф может достигать 200 тысяч рублей.