Начало учебного года в Приморье перенесут из-за тайфуна

Начало учебного года в Приморском крае перенесут на несколько дней, так как на регион надвигается тайфун Saolа. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко в эфире телеканала «Россия-24», пишет РБК.

© Tengyart / Unsplash

«С учетом того, что приближается еще один тайфун 5 сентября, и к нам обратились непосредственно родители и директора, то я думаю, что его [учебный год] немножко надо сдвинуть на несколько дней, чтобы полноценно подготовиться, пройти все эти сложнейшие этапы», — сказал он.

Тайфун Saolа сформировался у Филиппин и спровоцировал наводнения, средняя скорость ветра в нем составляет 185 километров в час. Впоследствии жителям Приморского края предрекли приход тайфуна, отметив, что он сначала обрушится Тайвань и Шанхай, после чего продолжит медленно двигаться на север Желтого моря. После этого он может попытаться втянуть в свою циркуляцию новый тропический вихрь № 11 Haikui и направить его над Корейским полуостровом к Северной Корее.