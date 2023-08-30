Допвагоны включат в состав поездов между Псковом и Москвой

«В период временного закрытия аэропорта города Псков мы включим в составы поездов, курсирующих в сообщении Псков – Москва, дополнительные вагоны. Это даст пассажирам больше возможностей для поездок между этими городами», – говорится в сообщении.

Так, в состав поезда №9/10 Москва – Псков будут включены один купейный и один плацкартный вагон, что позволит обеспечить дополнительно 90 мест. В состав поезда №63/64 Псков – Москва будут включены два плацкартных вагона, таким образом, пассажирам будет дополнительно предоставлено более 100 мест.