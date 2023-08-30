Внуково возобновил прием рейсов после временного закрытия

После временного закрытия аэропорт Внуково начал принимать рейсы. Об этом сообщили в авиационных службах ТАСС.

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Согласно информации, "Внуково возобновил работу, воздушное пространство открыто", - сообщил представитель агентства. Ранее авиационные службы ТАСС информировали о закрытии воздушного пространства в районе аэропорта Внуково и задержках вылетов и прилетов. Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево тоже задержали рейсы на вылет и прилет. В Домодедово на ближайшие два часа задержаны 10 рейсов и четыре — отменены.

В Шереметьево также задержаны четыре рейса на прилет. Помимо этого план "Ковер" ввели в Тульской области, Рязани, Коломне и Серпухове. 30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал про атаку беспилотников на аэропорт Пскова.