В России подорожают вейпы и айкосы

В начале лета устройства для потребления никотина было разрешено продавать только в магазинах и павильонах, а с 1 сентября их стоимость не может быть ниже минимальной, сообщает «Парламентская газета».

Принятие новых норм вызовет подорожание курительных устройств. Электронные курительные устройства запретят продавать на ярмарках, выставках, в интернете, через автоматы. С 1 июня их можно купить только в магазинах и павильонах. При этом запрещена выкладка вейпов и айкосов на витрине.

Один из принятых законов запрещает с 1 сентября делать скидки с цены табачных изделий или никотинсодержащей продукции, в том числе с использованием купонов. Также в России введут минимальные цены на электронные устройства для потребления никотина и на курительные смеси для кальянов. С начала осени вейпы и айкосы нельзя продавать по ценам ниже минимальных и делать скидки.