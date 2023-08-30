В России подорожают вейпы и айкосы
В начале лета устройства для потребления никотина было разрешено продавать только в магазинах и павильонах, а с 1 сентября их стоимость не может быть ниже минимальной, сообщает «Парламентская газета».
Принятие новых норм вызовет подорожание курительных устройств. Электронные курительные устройства запретят продавать на ярмарках, выставках, в интернете, через автоматы. С 1 июня их можно купить только в магазинах и павильонах. При этом запрещена выкладка вейпов и айкосов на витрине.
Один из принятых законов запрещает с 1 сентября делать скидки с цены табачных изделий или никотинсодержащей продукции, в том числе с использованием купонов. Также в России введут минимальные цены на электронные устройства для потребления никотина и на курительные смеси для кальянов. С начала осени вейпы и айкосы нельзя продавать по ценам ниже минимальных и делать скидки.
Как сообщил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, новые законодательные нормы позволят жёстче контролировать оборот курительных устройств. Также с марта 2024 года запретят использовать при производстве жидкостей для вейпов различные вкусовые добавки и вещества, усиливающие никотиновую зависимость. Как ожидается, будут запрещены пищевые и растительные вкусовые добавки, ванилин, какао. Как отметил депутат, нельзя будет добавлять в курительные смеси и жидкости любые пряности, сахар, подсластители, синтетический никотин, этиловый спирт, аммиак и аммоний.