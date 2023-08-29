Рейсы на Сахалин начнут выполнять на самом крупном самолете в РФ

Авиакомпания «Россия» поставит на направление Москва — Южно-Сахалинск Boeing 747-400 вместимостью до 522 человек, который является самым крупным в РФ. Об этом сообщает Tourdom.ru.

Причиной такого решения стали трудности с возращением из отпуска у жителей Сахалина.

В «России» отметили, что до сих пор на этом направлении летали Boeing 777 вместимостью до 373 человек. Первый Boeing 747-400 вылетит из Москвы 30 августа.