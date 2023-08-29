Названы главные претензии российских мужчин к своим избранницам в 2023 году

В 2023 году в топе главных претензий российских мужчин к своим избранницам оказались полнота, разговоры намеками и обиды без объяснений. Об этом сообщает Telegram-канал AB News.

Лидером среди претензий у российских мужчин оказалась полнота второй половинки, с которой она не пытается бороться. Особенно они указывали на резкий набор веса после свадьбы и родов. Среди комментариев на этот счет звучали фразы типа «как будто вышла замуж/родила и все, можно жиреть», «стыдно появляться вместо, выкладывать фото», «складки в постели не возбуждают, хотя ее люблю», «такое ощущение, что на все у нее одна реакция», «что, где и как бы поесть».

На втором и третьем месте топа расположились разговоры намеками и обиды без объяснения причин с ответами «все нормально». За ними следуют требования помогать родственникам подруги избранницы, в том числе финансово, «в это непростое время» и частое «сидение» на маркетплейсах и заказы «ненужной одежды и других мелочей».