Появилась версия о двойнике жены Пригожина на кладбище в Петербурге

Наутро после похорон могилу бизнесмена Евгения Пригожина посетила супруга его двойника Леонида Красавина Ирина, которую приняли за вдову предпринимателя Любовь. Такую версию выдвинуло издание Baza в своем Telegram-канале.

В доказательство своих слов авторы поста приводят для сравнения стоп-кадр с появившегося в сети видео и фотографию, на которой Пригожин стоит в обнимку со своей женой и дочерью Полиной.

Ранее в сети опубликовали кадры, на которых видно, как две женщины, похожие на дочь и вдову бизнесмена, выходят с Пороховского кладбища в Санкт-Петербурге. Отмечается, что с девяти утра на могилу Пригожина пришли около 30 посетителей.

Накануне также появились фотографии и видео с могилой предпринимателя. На них видно деревянный крест с табличкой, на которой указаны фамилия, имя и отчество погибшего, а также годы его жизни.

Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге днем 29 августа. Его родственники пожелали, чтобы погребение прошло в закрытом формате. На церемонии присутствовали до 30 человек.